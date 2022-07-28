'Anadoluyuz Biz' projesi sona erdi

GSB'nin 'Anadoluyuz Biz' projesiyle Erzurum'un konuğu olan Ordulu öğrenciler için kamp ateşi yakıldı. Yakutiye Gençlik Merkezi üyeleri ve Ordulu Gençlerin iki şehir için yaptıkları tezahüratlarla kardeşlik rüzgarı esti.

'Anadoluyuz Biz' projesi çerçevesinde Ordu'dan gelen öğrenciler, Erzurum kampını, kamp ateşi ve katılım belgesi töreniyle sonlandırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Erzurum'un konuğu olan Ordulu gençler, Erzurum GSİM Yurtlarında konaklayarak şehrin tarihi, kültür ve turistik yerleri ile spor tesislerini gezerek, Dadaşlar Diyarını tanıma şansı buldu. Kentte dolu dolu 5 gün geçiren Ordulu gençler, kamp ateşinin yakıldığı veda gecesinde Yakutiye Gençlik Merkezi üyeleriyle birlikte hoşça vakit geçirdi. Kamp ateşinin etrafından halay çeken ve horon tepen Ordulu gençler, 'Mavi-beyaz Erzurum' ve 'Mor-beyaz Ordu' tezahüratlarıyla geceyi inletti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Şamiloğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz da Ordu'dan gelen gençleri veda gecesinde yalnız bırakmayarak gençlerin eğlencesine eşlik ettiler. Şamiloğlu ve Öztürk, 'Anadoluyuz Biz' projesine katılan gençlerle halay çekerek hoşça vakit geçirdiler.

Ordu'dan gelen Mehmet Macit ve Yakutiye Gençlik Merkezi'nden Ahmet Efe Ordulu geçlere Erzurum turu yaptırarak şehri tanıma imkanı sağlanırken, gençlere 2011 UNIVERSIADE çerçevesinde yapılan buz ve kış sporları tesisleri ile atlama kuleleri de tanıtıldı. Ordulu gençler, buz pateni ve curling keyfi yaparak Dadaşlar diyarında neşeli dakikalar yaşadı. Hayatlarında ilk kez bu pateni yapan ve curling oynayan Ordulu gençler, bu anları ömür boyu unutmayacaklarını söyledi.

Ülkemizin doğusuyla,batısıyl, kuzeyiyle, güneyi ile var olan kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, farklı illerde yaşayan öğrencilerimizin daha önce hiç gitmedikleri şehirlerde farklı kültürleri, tarihi ve doğal güzellikleri görüp tanıması, sosyal barışa, kardeşlik ve huzura katkı sunulması, kültürel değerlerin yanı sıra ortak değerlerin paylaşılmasının hedeflendiği 'Anadoluyuz Biz' projesi çerçevesinde Erzurum'u gezen Ordulu öğrenciler, Dadaşlar diyarına hayran kaldı.

Gençler Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na destekleri için teşekkür ederek, "Bakanımız sayesinde gezmediğimiz, görmediğimiz yerleri görüyoruz" şeklinde konuştular.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Şamiloğlu ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de, 'Anadoluyuz Biz' projesi kapmasında Ordu'dan gelen öğrencilere katılım belgelerini vererek, bundan sonraki yaşamlarında başarı dileklerini ilettiler. Gece Yakutiye Gençlik Merkezi Müzik Grubu'nun konseri ile son buldu. Öğrenciler yurdun dört bir yanından derlenen şarkı ve türkülere eşlik ederek güzel vakitler geçirdi. - ERZURUM