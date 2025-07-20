Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Müsabakaları Bilecik'te Başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Müsabakaları Bilecik'te Başladı
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Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton 1. Etap 2. Grup Müsabakaları, Bilecik'te düzenlenen açılış seremonisi ile başladı. Turnuvaya 9 ilden 90 sporcu katılmakta ve üç gün sürecek olan müsabakalarda genç sporcular başarı için yarışacak.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton 1. Etap 2. Grup Müsabakaları, düzenlenen açılış seremonisiyle Bilecik'te başladı.

Turnuvaya 9 farklı ilden gelen 90 sporcu katılım gösterdi. Üç gün sürecek olan müsabakalar boyunca genç sporcular, hem bireysel hem de takım olarak başarı elde etmek için ter dökecek. Müsabakaların açılışında sporcular, antrenörler ve hakemlerle bir araya gelinerek birlik ve dayanışma mesajı verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri de organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin gençlerin gelişimine büyük katkı sağladığını vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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