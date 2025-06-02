Anadolu Yıldızı-2025 Tatbikatı Ege Denizi'nde Başladı

(TCSG Umut) - Anadolu Yıldızı-2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın deniz safhası Ege Denizi'nin uluslararası sularında başladı.

Tatbikat kapsamında sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG Umut gemisi, İzmir Alsancak Limanı'ndan hareket ederek tatbikatın icra edileceği Sakız Adası ile Midilli Adası arasındaki sahaya doğru açıldı.

Tatbikatı Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç ve 11 ülkeden gelen askeri gözlemciler takip ediyor. Bilgilendirme toplantısında tatbikatın senaryosu ve katılımcı unsurlar hakkında bilgi verildi.

Tatbikat senaryosuna göre, Ege Denizi'nin uluslararası sularında seyir halindeyken batmakta ve yanmakta olan bir ticaret gemisinde mahsur kalan kazazedelere müdahale edilerek arama-kurtarma operasyonu gerçekleştirilecek. Kazazedeler denizden kurtarılarak tıbbi yardım birimlerine tahliye edilecek.

Tatbikatın deniz safhasında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı unsurlar görev alıyor. Tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri ve 1 nakliye uçağı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 fırkateyn ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 4 bot, 2 arama kurtarma gemisi, 1 arama kurtarma uçağı ve 2 arama kurtarma helikopteri katılıyor.