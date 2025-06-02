Anadolu Yıldızı-2025 Tatbikatı Ege Denizi'nde Başladı

Anadolu Yıldızı-2025 Tatbikatı Ege Denizi'nde Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Yıldızı-2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın deniz safhası, Ege Denizi'nin uluslararası sularında başladı. Tatbikatın senaryosuna göre, batmakta olan bir ticaret gemisinde mahsur kalan kazazedelere müdahale edilecek.

(TCSG Umut) - Anadolu Yıldızı-2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın deniz safhası Ege Denizi'nin uluslararası sularında başladı.

Tatbikat kapsamında sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG Umut gemisi, İzmir Alsancak Limanı'ndan hareket ederek tatbikatın icra edileceği Sakız Adası ile Midilli Adası arasındaki sahaya doğru açıldı.

Tatbikatı Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç ve 11 ülkeden gelen askeri gözlemciler takip ediyor. Bilgilendirme toplantısında tatbikatın senaryosu ve katılımcı unsurlar hakkında bilgi verildi.

Tatbikat senaryosuna göre, Ege Denizi'nin uluslararası sularında seyir halindeyken batmakta ve yanmakta olan bir ticaret gemisinde mahsur kalan kazazedelere müdahale edilerek arama-kurtarma operasyonu gerçekleştirilecek. Kazazedeler denizden kurtarılarak tıbbi yardım birimlerine tahliye edilecek.

Tatbikatın deniz safhasında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı unsurlar görev alıyor. Tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri ve 1 nakliye uçağı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 fırkateyn ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 4 bot, 2 arama kurtarma gemisi, 1 arama kurtarma uçağı ve 2 arama kurtarma helikopteri katılıyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
Emeklilere maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyutu çok büyük

Rusya'nın kalbine yapılan saldırılarda hasarın boyutu çok büyük
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Vatan Partisi'nin kritik ismi evinin tuvaletinde silahla kendini vurdu

Partinin kritik ismi evinin tuvaletinde kendini vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
'Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?' sorusuna Volkan Demirel'den net yanıt

"Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?" sorusuna Volkan'dan net yanıt
Olaylı maçta yeni gelişme! Ergin Ataman'ın tutuklanmasını istiyorlar

Olaylı maçta yeni gelişme! Ergin Ataman'ı tutuklatmak istiyorlar
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı

Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.