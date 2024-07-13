Anadolu Üniversitesi Rektörü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayımladı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Fuat Erdal mesajında, "İstiklal Mücadelemiz ve Çanakkale Zaferinde olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de aziz milletimiz, vatanını savunmak için canını ortaya koyarak ülkemizin bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı sarsılmaz bir irade sergilemiştir. Çanakkale'de düşmana karşı gövdesini siper eden kahramanlarımızın cesareti ve Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu topraklarını işgalcilere karşı savunan milletimizin fedakarlığı, 15 Temmuz'da da aynı inanç ve kararlılıkla devam etmiştir. 15 Temmuz gecesinde milletimiz, milli irade ve demokrasiyi her şeyin üstünde tuttuğunu, vatanımızın bütünlüğüne ve milli birliğimize kasteden terör örgütlerinin asla başarılı olamayacaklarını tüm dünyaya göstermiştir. Milletimizin vatan sevgisi ve bağımsızlığa olan inancı, devletimizin bekasına yönelik tehditleri her koşulda bertaraf etmekte, dahili ve harici tüm engellemelere rağmen ülkemiz Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla ilerlemeye devam etmektedir. Bu duygularla aziz milletimize minnettarlığımı ifade ediyor, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR