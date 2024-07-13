Üye Girişi
Haberler

Anadolu Üniversitesi Rektörü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayımladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Fuat Erdal mesajında, "İstiklal Mücadelemiz ve Çanakkale Zaferinde olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de aziz milletimiz, vatanını savunmak için canını ortaya koyarak ülkemizin bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı sarsılmaz bir irade sergilemiştir. Çanakkale'de düşmana karşı gövdesini siper eden kahramanlarımızın cesareti ve Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu topraklarını işgalcilere karşı savunan milletimizin fedakarlığı, 15 Temmuz'da da aynı inanç ve kararlılıkla devam etmiştir. 15 Temmuz gecesinde milletimiz, milli irade ve demokrasiyi her şeyin üstünde tuttuğunu, vatanımızın bütünlüğüne ve milli birliğimize kasteden terör örgütlerinin asla başarılı olamayacaklarını tüm dünyaya göstermiştir. Milletimizin vatan sevgisi ve bağımsızlığa olan inancı, devletimizin bekasına yönelik tehditleri her koşulda bertaraf etmekte, dahili ve harici tüm engellemelere rağmen ülkemiz Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla ilerlemeye devam etmektedir. Bu duygularla aziz milletimize minnettarlığımı ifade ediyor, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Üniversitesi Demokrasi 15 Temmuz Yerel Haberler

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti

Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

 İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş
title