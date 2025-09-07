Anadolu Üniversitesi Rektörü'nden Ertan Acar için Taziye Mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Yusuf Adıgüzel, hayatını kaybeden üniversitenin eski mezunlarından olan Ertan Acar için taziye mesajı yayımladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü yayımladığı mesajda, "İletişim Bilimleri Fakültesi 1996 yılı mezunumuz değerli arkadaşımız Ertan Acar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Gazetecilik mesleğine 1991 yılında Eskişehir Sonhaber Gazetesi'nde başlayan ve 35 yılı aşkın süre boyunca iletişim sektörüne değerli katkılar sunan Ertan Acar, mesleki birikimi, çalışkanlığı ve insani yönüyle her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, dostlarına ve tüm iletişim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca merhum Ertan Acar'ın cenazesi, 7 Eylül Pazar günü öğle namazına müteakip İstanbul Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Fatih Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR