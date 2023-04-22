Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal'dan '23 Nisan' mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" için bir mesaj yayınladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili mesaj yayınlayan Rektör Erdal, barış ve mutluluk dilekleriyle tüm çocukların bayramını kutladı. 23 Nisan'ın anlam ve önemine dikkat çeken Rektör Erdal mesajında şu ifadelere yer verdi:

" 23 Nisan, aziz milletimizin yurdumuzun dört bir yanını saran işgalcilere karşı verdiği mücadelenin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Mücadelemizi başarıyla yürütmüş ve dünyanın tek 'Gazi Meclisi' unvanına sahip olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millet egemenliğinin üstünde hiçbir gücün tanınmadığının ilan edildiği bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına armağan ederek bir bayrama dönüştürmüştür. Atatürk'ün çocuklara duyduğu güven ve sevginin en açık ifadesi olan bu bayram, dün olduğu gibi bugün de tüm dünyaya örnek teşkil etmektedir. Bu duygularla İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, barış ve mutluluklar getirmesi temennisiyle tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." - ESKİŞEHİR