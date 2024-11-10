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Anadolu Üniversitesi Rektörü Atatürk'ü Andı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Atatürk'ü Andı
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Atatürk'ün mirasına ve İstiklal Mücadelesi'ne olan saygısını belirtti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Şenocak; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şahsında vatan topraklarını canları pahasına koruyan İstiklal Mücadelesinin tüm kahramanlarını sevgi ve saygı ile andığını belirtti.

Rektör Vekili Şenocak'ın mesajı ise şu şekilde;

"Milli Mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimize olan sarsılmaz inancı ve zorluklar karşısındaki kararlılığıyla en güç koşullarda dahi Türk milletini ayağa kaldırmış; özgür ve bağımsız bir Cumhuriyet kurarak, bağımsızlık mücadelesi veren tüm halklara ilham olmuş bir liderdir. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet; eğitim, kültür ve sanatla yoğrulmuş köklü bir mirastır. Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken, O'nun hedef gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma yolunda, bugünün emanetçileri olarak bizler, yorulmadan çalışmayı, düşünmeyi ve üretmeyi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizi daima ileriye taşıyacak, onun açtığı aydınlık yolda, milli birlik ve beraberlik içinde yürümeye devam edeceğiz. Bu kutsal emaneti yaşatma görevi özellikle gençlerimize düşmektedir. Aziz Atatürk'ün ifade ettiği gibi: 'Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.' Gençlerimiz, Türk milletinin geleceğini şekillendirecek ve Cumhuriyetimizin en büyük güvencesi olacaklardır. Bu nedenle, onların ülkemizin hedefleri doğrultusunda akılcı, kararlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri hepimizin en önemli vazifesidir. Bu vesileyle aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şahsında vatan topraklarını canları pahasına koruyan İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların mirası, her daim kalbimizde yaşayacak ve milletimize ilham vermeye devam edecektir." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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