Anadolu Üniversitesi promosyonda Türkiye rekoru kırdı
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Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 'Maaş Promosyon İhalesi'nin ardından 41 bin 500 TL ile promosyon rekoru kırıldı.
Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 'Maaş Promosyon İhalesi'nin ardından 41 bin 500 TL ile promosyon rekoru kırıldı.
Anadolu Üniversitesi'nde çalışan personeller için yapılan promosyon görüşmeleri sona erdi. Banka ile devam eden 'Maaş Promosyon İhalesi'nin ardından 41 bin 500 TL ile Türkiye rekoru kırıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel