Anadolu Üniversitesi'nde Norm Kadro Planlamasıyla Verimlilik Artışı

Anadolu Üniversitesi, kamu kaynaklarını etkin kullanma ve sürdürülebilir büyümeyi destekleme hedefleri doğrultusunda norm kadro planlamasını hayata geçirdi.

Yapılan çalışma çerçevesinde, özellikle destek ve büro personeli için her birimdeki ihtiyaçlar detaylı analizlerle değerlendirildi ve doğru personel sayıları belirlendi. Bu süreçte birimlerin metrekare büyüklüğü, iş yoğunluğu ve faaliyet alanları detaylı bir şekilde incelendi. Analizler sonucunda, akademik ve idari birimlerle yapılan değerlendirmeler doğrultusunda iş yükünün dengeli dağıtılması ve verimliliğin artırılması amacıyla personel görevlendirmeleri güncellendi.

Bu detaylı çalışma sayesinde kamuda insan kaynağı verimliliği artırılırken, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve personelin çalışma ortamının iyileştirilmesi hedefleniyor. Anadolu Üniversitesi, yaptığı güncellemeler ile kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasına yönelik adımlar atarak, verimlilik odaklı yönetim anlayışını sürdürüyor. - ESKİŞEHİR