Anadolu Üniversitesi'nde Çocuklara Yönelik 'Dünya Mutfakları' Aşçılık Etkinliği Başladı

Anadolu Üniversitesi Çocuk Üniversitesi tarafından düzenlenen "Dünya Mutfakları" temalı aşçılık etkinliği, 8-12 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla başladı.

Etkinlik, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümünden Öğr. Gör. Şafak Yüksel Vural'ın yöneticiliğinde beş hafta sürecek. Bu süreçte çocuklar, her hafta farklı ülkelerin lezzetlerini keşfedecek. Etkinliğin ilk haftasında çocuklar, kendi elleriyle hamburger yapımı deneyimi yaşadı.

"Bu sadece bir atölye değil, sürekliliği olan bir öğrenme süreci"

Öğr. Gör. Şafak Yüksel Vural, etkinlikle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"8-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak hazırladığımız bu etkinliğin teması Dünya Mutfakları. Her hafta farklı bir ülkenin mutfağını tanıtarak çocukların hem eğlenmesini hem de el becerilerini geliştirmesini hedefliyoruz. Bu haftaki konumuz hamburger yapımı. Çocuklar hem kendi hamburgerlerini hazırlayacak hem de hijyen, beslenme ve mutfak düzeni konusunda temel bilgiler öğrenecekler. Bizim için önemli olan, onların mutfakta keyifli zaman geçirmeleri ve üretmenin mutluluğunu yaşamaları. Etkinliği Aşçılık Bölümü 1. ve 2. sınıf öğrencilerimizin desteğiyle yürütüyoruz. Onlar hem eğitmen yardımcısı hem de rehber olarak çocuklara eşlik ediyorlar. Tamamen çocuklara odaklı, samimi ve uygulamalı bir program tasarladık. Bu sadece bir atölye değil, aslında sürekliliği olan bir öğrenme süreci. Beş hafta boyunca her cumartesi farklı ülkelerin mutfaklarını işleyeceğiz. Bahar ve yaz dönemlerinde de bu tür uygulamalı etkinliklerimizi düzenli olarak sürdürüyoruz." - ESKİŞEHİR