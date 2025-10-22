Haberler

Anadolu Üniversitesi'nde Caz Rüzgarı: Esra Kayıkçı Kuartet Konseri

Güncelleme:
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, '5. Uluslararası Piyano Günleri' etkinlikleri kapsamında Esra Kayıkçı Kuartet'i ağırladı. Caz klasikleri ve Kayıkçı'nın özgün eserleri yoğun ilgi gördü.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, "5. Uluslararası Piyano Günleri" etkinlikleri kapsamında Esra Kayıkçı Kuartet'i ağırladı. Caz severlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Kuartet Esra Kayıkçı'nın kendine ait eserlerinin yanı sıra caz klasiklerinden seçkileri de seslendirdi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü, Piyano Anasanat Dalı tarafından düzenlenen "5. Uluslararası Piyano Günleri Esra Kayıkçı Kuartet" caz akşamı, caz severlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Koral Çalgan Salonunda yapıldı. Caz akşamında vokal ve kontrbasta Esra Kayıkçı, gitarda Hakan Kamalı, piyanoda Ülkem Özsezen, davulda ise Görkem Efe yer aldı. Etkinliğe, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Erdal Uludağ, Doç. Elif Özbek ve Piyano Anasanat Dalı Başkanı Prof. Oytun Eren de katıldı.

Kayıkçı'nın kendi besteleri sahnedeydi

"5. Uluslararası Piyano Günleri Esra Kayıkçı Kuartet" caz akşamında, Esra Kayıkçı'nın söz ve müziği kendisine ait olan "Hani", "Bul Beni", "Buradayım", "Masalcı", "Rüyalar Olmasa", "Rüzgarla Dön", "Seslen Bana", "Yollar" gibi eserlerin yanı sıra, yine Esra Kayıkçı'ya ait "Ay Işığı" ve "Bozgun Hatıra" adlı eserler de müzikseverlerle buluşturuldu. Ayrıca, "Embraceable You" ve "Take Five" gibi caz klasiklerinden de örnekler sunuldu.

Etkinlik, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı Başkanı Prof. Oytun Eren'nin katılımları için Esra Kayıkçı, Hakan Kamalı, Ülkem Özsezen ve Görkem Efe'ye teşekkür belgesi ve çiçek takdimi ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

