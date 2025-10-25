Anadolu Üniversitesi'nde Çalgı Yapımı Sergisi Açıldı

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanında, Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi açıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, sergiyi gezerek öğrencilerle bir araya geldi, yapılan çalgıları inceleyip detaylı bilgi aldı. Öğrencilerin titizlikle hazırladığı çalışmaları yakından değerlendiren Prof. Dr. Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi'nin sanat ve zanaatı bir arada yaşatan yönüne dikkat çekti. Sergide Rektör Adıgüzel'e Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bülent Akdeniz, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erdal Uludağ, Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Turan eşlik etti.

"Öğrencilerimizin sanatsal bakış açısını yansıtan bu çalışmalar, konservatuvarımızın üretkenliğini bir kez daha ortaya koyuyor"

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel konuşmasında, "Çalgı Yapımı Bölümü öğrencilerimizin el emeği, bilgi birikimi ve sanatsal bakış açısını yansıtan bu çalışmalar, konservatuvarımızın üretkenliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Üniversitemiz, sanat eğitiminin uygulamayla birleştiği bu tür etkinliklerle hem kültürel mirasın korunmasına hem de geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Rektör Adıgüzel sergideki her bir çalgı hakkında detaylı bilgi aldıktan sonra öğrencilerle birlikte türkü söyledi. - ESKİŞEHİR