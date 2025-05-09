Anadolu Üniversitesi'nde AFELI Projesi Tanıtıldı

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kulüpleri tarafından düzenlenen Girişimcilik, Liderlik ve Yenilikçilik İçin Mezunlar Birliği (AFELI) Projesi tanıtımı İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonunda gerçekleştirildi.

Projenin Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ile ilgili önemli bir boşluğu dolduracağına dikkat çekilen tanıtımda; Eskişehir Afrikalı Öğrenciler Topluluğu (ESKAF) Başkan Yardımcısı Nancy Yatima ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kulübü Başkanı Basant Amin Elnagar da söz alarak projenin uluslararası öğrencileri kariyer yolculuklarında destekleyeceğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Tanıtımda katılımcıları bilgilendiren AFELI Kurucu Ortağı ve CEO'su Chol J. Deng Kuir, "Girişimcilik yalnızca profesyonel bir hedef değil, aynı zamanda kişisel bir gelişim ve toplumsal sorumluluk meselesidir. Kişisel bir farkındalık ve içten gelen motivasyon, sosyal etki sağlamak için gerekli olan ilk adımdır. 21. yüzyılda toplumların karşılaştığı zorlukları aşmak için sıradan çözümlerden fazlasına ihtiyaç vardır. Sosyal girişimciliğe adım atan bireyler; sadece kendi yaşamlarında değil çevrelerinde de olumlu dönüşümler gerçekleştirebilirler" dedi. Kuir ayrıca, girişimciliğin yalnız başına yürütülen bir süreç olmadığını, AFELI gibi destekleyici yapılar ve ortaklıkların başarıya ulaşma yolunda önemli olduğuna işaret etti. Girişimcilik, Liderlik ve Yenilikçilik İçin Mezunlar Birliği (AFELI), YTB bursluları gibi mezunlara kendi ülkelerinde sosyal değişimi sağlayacak girişimcilik ve liderlik becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Yeniliği teşvik eden AFELI, pratik araçlar ve kolaylaştırıcı destek sağlayarak, burs programı mezunlarının yerel toplumsal zorlukları ele almalarını, sürdürülebilir işletmeler oluşturmalarını ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmalarını destekliyor.

AFELI programı mezunları geleceğin girişimcilerine dönüşüyor

AFELI, YTB mezunları gibi uluslararası öğrencileri, kendi ülkelerinde sosyal ve ekonomik değişimi sağlayacak girişimcilik, yenilik ve liderlik becerileriyle donatıyor. 3 aylık yoğun bir program boyunca katılımcılar eğitim, mentorluk, kaynaklar ve maddi destek alıyor. Program, mezunların fikirlerini sürdürülebilir işletmelere dönüştürmelerine, etkili topluluk liderleri olmalarına yardımcı oluyor. Mezunları girişimcilere dönüştürerek ve gönüllülük temelli elçilik rolleriyle güçlendirerek, eğitim-istihdam boşluğunu kapatıyor ve yeni girişimcileri ilham almaya teşvik ediyor.

Tanıtıma Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) temsilcisi Hasan Alptekin Toprak, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nafiz Öncü Can ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Bülend Aydın Ertekin katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR