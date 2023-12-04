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Anadolu Üniversitesi Engelsiz Yaşam Fuarı'nda Engelli Öğrencilerle Buluştu

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Anadolu Üniversitesi, İstanbul'da düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı'na katılarak engelli öğrenci ve öğrenci adaylarıyla bir araya geldi. Fuar, engellilere özel ürün, teknoloji ve hizmet sunan kuruluşları bir araya getirerek çözüm üretmeye katkıda bulunuyor.

Engelsiz eğitim prensibiyle ile tüm engelleri kaldıran ve engelli bireylere eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Anadolu Üniversitesi, bu sene İstanbul Fuar Merkezinde 13'üncüsü düzenlenen 'Engelsiz Yaşam Fuarı'na katılarak engelli öğrenci ve öğrenci adayları ile buluştu.

Ulusal ve uluslararası ölçekte engellilere özel ürün, teknoloji ya da hizmet sunan kuruluşların tek çatı altında toplandığı Engelsiz Yaşam Fuarı, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla güçlü bir kamuoyu oluşturarak engelliler adına çözüm üretilmesine katkıda bulunuyor. EYAF EXPO tarafından düzenlenen ve Anadolu Üniversitesi'nin de davet edildiği bu fuara Anadolu Üniversitesi İstanbul Tanıtım Ofisi personeli katılım gösterdi. Fuarda Anadolu Üniversitesi tarafından engellilere yönelik hazırlanan tanıtım malzemeleri dağıtılarak, konu hakkında ilgililere bilgi verildi. Anadolu Üniversitesi ekibi katılımcılara, bu alanda çalışan STK'lar ve kurumlara Engelsiz AÖF sayfası, engelli öğrencilere sunulan hizmetler ile örgün ve uzaktan öğretimle öğrenim hizmeti verilen (Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri ile İkinci Üniversite) bölümleri tanıttılar. Anadolu Üniversitesi standının yoğun ilgi gördüğü fuarda, farklı etkinlikler için davetler alınarak çeşitli iş birliği görüşmeleri ve konuya ilişkin açılımlar da sağlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Üniversitesi İstanbul Haberler

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