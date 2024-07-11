Anadolu Üniversitesi, Avrupa'nın en iyi 500 üniversitesi arasında yer aldı

Anadolu Üniversitesi, Quacquarelli Symond (QS) tarafından açıklanan Avrupa'nın en iyi 500 üniversitesi arasında yer aldı.

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symond (QS), Avrupa'nın en iyi 500 üniversitesini açıkladı. Akademik saygınlık, fakülte başına atıf sayısı, istihdam oranı, öğrenci oranı, uluslararası öğrenci sayısı, uluslararası araştırma ağları ve bunun gibi kriterlere göre belirlenen sıralamada Türkiye'den 21 üniversite ilk 500 üniversite arasına girdi. Anadolu Üniversitesi ise 42 ülkeden binlerce üniversitenin yer aldığı sıralamada 487'nci sırada yer alarak uluslararası başarısını ve prestijini güçlendirdi.

"Anadolu Üniversitesi için büyük bir gurur kaynağı"

Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesinin uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan değerlendirmelerde pek çok konu başlığında ön sıralarda yer alma başarısı göstermeye devam ettiğini belirterek bu istikrarlı yükselişe katkısı olan tüm bilim insanlarına teşekkürlerini sundu. Rektör Erdal, her sene artarak devam eden ulusal ve uluslararası başarılarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirerek bu başarıların Anadolu Üniversitesi'nin tüm bileşenleriyle birlikte bilim, eğitim ve topluma hizmet alanına odaklanarak yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olduğunu ifade etti. Göreve başladıktan sonra üniversitenin eğitim ve araştırma kapasitesi artırması konusuna büyük önem gösterdiklerine dikkat çeken Rektör Erdal, "Kurumumuzdaki araştırma performansının yükseltilmesi için proje süreçlerindeki bürokrasiyi azaltarak teşvik uygulamalarımızı güçlendirdik ve bütçelerimizi uluslararası örneklere göre yeniden düzenledik. Sürdürülebilir bir başarı oluşturmak için kurumsal verilerimizi sağlıklı bir şekilde takip ediyoruz, bu alandaki farkındalığın ve pozitif rekabetin artması için çalışıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR