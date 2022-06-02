Anadolu Türkmen Kardeşlik Şöleni, Adana'da Başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anadolu Türkmen Kardeşlik Şöleni, Adana'da Başlıyor

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Anadolu Türkmen Kardeşlik Şöleni, Adana'da Başlıyor

Anadolu Türkmen Kardeşlik Şöleni, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 3-4-5 Haziran 2022 tarihlerinde Merkez Park’ta yapılacak.

Anadolu Türkmen Kardeşlik Şöleni, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 3-4-5 Haziran 2022 tarihlerinde Merkez Park'ta yapılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, 60 Kültür Derneği'nin düzenleyeceği şenlikte Türk kültürüne ilişkin çok sayıda etkinlik yer alacak.

Anadolu Türkmen Kardeşlik Şöleni bilgilendirme toplantısına, Şenlik Tertip Heyeti ile Adana'da faaliyet gösteren çeşitli kültür derneklerinin yöneticileri katıldı.

Şölen Tertip Heyeti Başkanı ve Kozan Platformu Başkanı Mekin Şahin, şenliğin etkili ve amacına uygun olması için uzun zamandır çalıştıklarını belirterek, Anadolu coğrafyasının birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Mekin Şahin, "Bizi birbirimize yaklaştıran kültürümüzdür. Adanalıları, halkımızı, etnik yapısı, siyasi görüşü ne olursa olsun şenliğimize davet ediyoruz. 60 Kültür Derneğimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz şenliğin hazırlanmasında herkes elini, gövdesini taşın altına koydu. Bizi birbirimize yaklaştıran Anadolu, Türk kültürüdür. Birlik ve beraberliğimizin pekişmesi, şenliğin her geçen yıl daha iyi hale gelmesi için mücadele ediyoruz ve bu mücadeleyi hep birlikte yaparsak başarıya ulaşabiliriz" dedi.

Toplantıya, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de katıldı.

ANKA / Yerel

Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title