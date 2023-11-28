Anadolu Şehit Aileleri Derneği'nde Erdoğdu dönemi

Kırşehir'de 2019 Yılında kurulan Anadolu Şehit Aileleri Derneğinde görev değişimi yapıldı.

3.'sü düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da yapılan oylama ile Anadolu Şehit Aileleri Derneğinde görev değişimi yapıldı. Dernek binasında yapılan oylamada 50 üye oy kullandı. Üyelerin çoğunluğunun desteğini alan Yunus Erdoğdu, Anadolu Şehit Aileleri Derneği yeni başkanı oldu. Erdoğdu yaptığı açıklamada; "Şehit ve gazi ailelerine destek olacak ve Kırşehir'de bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla uyum içerisinde çalışacağız" dedi. İlde yer alan şehit ve gazi derneklerinin uyumlu çalışmasıyla şehit ailelerine destek olacaklarını aktaran Erdoğdu; "Kırşehir'de ayrışma değil bütünleştirme politikasıyla çalışmalar yürüteceğiz. Görevimiz gereği de şehirde bulunan şehit aileleri ve gazilerimizle daima istişare şeklinde çalışma yürüteceğiz, onların sorunlarına da hakimiz. Ana amacımız, kamuda ve toplumsal hayatta şehitlerimizin emanetlerinin yanında olup onları toplumsal yaşama daha hızlı adapte etme gayretini göstereceğiz. Kavga etmeden, ayrıştırmadan şehit ailelerinin yanında olup devletle ailelerimizin buluşması adımını atacağız" diye konuştu. - KIRŞEHİR