Anadolu'nun işgaline karşı tek yürek olan kadınların Milli Mücadele ruhu 104 yıl sonra yaşatıldı

Anadolu'nun işgaline karşı Kastamonu'da bir araya gelen kadınların 10 Aralık 1919 yılında düzenlediği ilk kadın mitingi, 104 yıl sonra düzenlenen yürüyüşle hatırlatıldı. Birlik mesajının verildiği yürüyüşte, kadınlar İsrail'in Filistin'deki zulmüne dikkat çekti.

Anadolu'nun işgaline karşı Kastamonu'da 10 Aralık 1919 tarihinde gerçekleştirilen ilk kadın mitinginin 104. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı. İl merkezinde bulunan Kışla Parkı önünde bir araya gelen kadın dernekleri üyeleri ile vatandaşlar, önlerinde kağnı, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Kadın dernekleri üyeleriyle siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri, mitingin 104. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Şerife Bacı heykellerine çelenk bıraktı. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte kadınlar, 104 yıl önceki birlik ruhunu yaşattı. Yürüyüşe, Kastamonu'nun ilçelerinde yaşayan kadınlar da yoğun katılım gösterdi. Yürüyüşe katılan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, milletvekilleri, protokol üyeleri ve STK temsilcileri de kadınlarla birlikte yürüdü. Yürüyüşte bazı vatandaşlar ise İsrail'in Filistin'deki zulmüne dikkat çekmek için Filistin bayrakları ile yürüdü.

"Cumhuriyet için ne kadar dua etsek yeridir"

Yürüyüşün sonunda şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Yürüyüşün ardından günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan 89 yaşındaki Sabiha İzbeli, "Senede bir gün değil, her günün kadınların bayramı olması gerektiğini düşünüyorum. Allah'a bin kez şükür, Cumhuriyet için ne kadar dua etsek yeridir. Çünkü bize böyle bir günü vermiş, bağışlamıştır. Kadın ve erkek diye bir ayrım yoktur. Hepimiz birimiz biriz. Erkeksiz ben, bensiz erkek olmaz. Çok şükür böyle bir günü beraber kutluyoruz. 104 senedir Cumhuriyetimiz ayakta ve ilelebet ayakta kalacak" dedi.

'Kadın gücünün ne kadar bir erken tarihte kendisini gösterdiğinin örneğidir'

Törende konuşan Kastamonu 10 Aralık Kadın Platformu Derneği Başkanı Ayten Kızıltan da, "Kadın farkındalığın, bilincinin, kadın örgütlenmesinin ve kadın gücünün dünya medeniyet serüveninde bu kadar erken bir tarihte kendisini gösterdiğini gösteren çok önemli örneklerden biridir. Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi Kastamonu kadını bu medeniyet gücünü tarih boyunca olduğu gibi kendisini anası olarak gördüğü vatanı ve vatanın bağımsızlığı için kullanmıştır. Anadolu kadının milli mücadele serüvenin ortaya koyduğu serüvenler, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 21 Mart 1923 tarihinde Konya'da yaptığı konuşmasında, 'dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmede Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez. Erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlar işletmiştir. Çift süren, tarla eken, kağnısı ve kucağındaki yavrusu ile kış, yağmur demeden cepheye mühimmat taşıyan hep kadınlar olmuştur' sözleri ile ifade edilmiştir" diye konuştu. - KASTAMONU