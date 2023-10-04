Anadolu lisesine 'Görsel Sanatlar Atölyesi ve Müzik Etkinlik Salonu' kuruldu

Türkiye'de 50 pilot okulda uygulanan Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Teknik Destek Projesi (ODAP) çerçevesinde Bolvadin Şehit Abdülkadir Kocatürk Anadolu Lisesi'ne 'Görsel Sanatlar Atölyesi ve Müzik Etkinlik Salonu' kuruldu.

Türkiye'de 50 pilot okulda uygulanan Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Teknik Destek Projesi (ODAP) çerçevesinde Bolvadin Şehit Abdülkadir Kocatürk Anadolu Lisesi'ne 'Görsel Sanatlar Atölyesi ve Müzik Etkinlik Salonu' kuruldu.

Bu proje kapsamında okulumuza yeni katılan 9.'ncu sınıf öğrencilerinin okulu erken terk etmesinin önlenmesinin yanında okulu sevmelerini sağlamak ta amaçlanıyor. Aynı zamanda Türkçe, matematik, fizik, kimya gibi derslerde de akademik destek kursları veriliyor. Ayrıca robotik kodlama, 3D yazıcı ile tasarım ve baskı çalışmalarına ilgisi olan öğrencilerin katılımı sağlanıyor. - AFYONKARAHİSAR