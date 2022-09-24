Anadolu'dan gelen kimsesiz vatandaşa büyükşehir kucak açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'de gidecek yeri bulunmayan vatandaşı soğuk havada aç ve açıkta bırakmadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Barınma ve Konaklama Evinde kimsesiz vatandaşları daha sıcak bir yuvaya kavuşturuyor. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte devriyelerini sıklaştıran büyükşehir zabıta ekipleri, Gebze'de bankta oturan ve kimsesi olmadığı anlaşılan bir vatandaşa denk geldi. Anadolu'nun bir şehrinden Gebze'ye çalışmaya gelen vatandaşın tanıdığı ve akrabası olmadığını öğrenen ekipler, bunun üzerine gidecek yeri bulunmayan kişiyi Mevlana Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Barınma ve Konaklama Merkezi'ne götürdü. Yeni kıyafetler verilen kişi, ev ortamında ihtiyaç duyabileceği sıcak bir yuvaya kavuşturuldu.

Zabıta dairesi başkanlığı ekipleri, mağdur vatandaşlar için her fırsatta çağrıda bulunuyor. Ekipler, özellikle soğuk kış günlerinde kimsesiz ve gidecek yeri olmayan vatandaşlara rastlanılması halinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Koordinasyon Merkezi'nin aranmasını istedi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan Barınma ve Konaklama Merkezi, İzmit ve Gebze'de hizmet veriyor. Merkez, Kocaeli genelinde ihtiyaç sahibi kişileri, engellileri, yaşlıları ve afet sonrası konaklama ihtiyacı olan aileleri misafir ediyor. Yılın 12 ayında hizmet veren merkezde üç öğün yemek, temizlik ve sağlık hizmetleri ücretsiz bir şekilde sunuluyor. - KOCAELİ