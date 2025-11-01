'Anadolu'dakiler' projesinin ilk 'İmeci Ağı' dünyanın en pahalı baharatı safran oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Anadolu'dakiler" projesi kapsamında düzenlenen ilk "İmeci Ağı" etkinliği, UNESCO Dünya Mirası Safranbolu'da safran temasıyla gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ev sahipliğinde Gayza Köyündeki Safranova tarlasında düzenlenen etkinliğin ana teması, bölgenin coğrafi işaretli ürünü olan safran oldu. Anadolu'nun kadim kültüründe toprağın bereketi, mutfağın birikimi ve el emeğinin zanaatla buluştuğu bir konsept olarak tasarlanan proje kapsamında, safranın hasat sürecinden ayıklanmasına kadar tüm aşamalar katılımcılara deneyimletildi. Etkinliğe bir zamanların dizisi olan Çılgın Bediş'in Zeynep karakteri Gülçin Hatınhan ve Kurtlar Vadisi'nin 'Deli Hikmeti' Erdem Ergüney gibi ünlü sanatçılar da katıldı.

Program ile ilgili bilgi veren BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, "Burada ana odağımız safran. Safran bildiğiniz üzere hem ülkemizde coğrafi tescili almış olan hem de Avrupa Birliği nezdinde Türkiye'deki ilk tescili almış olan aromatik bir bitkimiz. Aynı zamanda Safranbolu'ya da adını veren bu bitkinin marka değerini daha da arttırabilmek, ayrıca bu kadim kültürümüz olan İmeci Ağını biraz daha günümüze kazandırabilmek adına dijital teknolojileri de kullanarak bir etkinlik planlamış olduk" dedi.

Etkinliğe oyuncu, yazar, köşe yazarı, tv ve sinemadan 25-30 misafirin katıldığını söyleyen Çetinkaya, "Onlara Safran'ın toplama ve hasat kısmını göstermiş olduk. Yine topladığımız Safran'la birlikte bir ayıklama etkinliği düzenledik. Onlara Safran'ın farklı kullanım alanlarını tattırmak ve deneyimletmek istiyoruz. Ayrıldıkları zaman misafirlerimiz hem Safranbolu'nun tarihi ve kültürel güzelliklerini görmüş olacaklar" diye konuştu.

Oyuncu Gülçin Hatıhan, etkinliğe ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çok güzel bir deneyim oldu benim için çünkü daha önce hiç safran hasadında bulunmamıştım. Gelmeden önce biraz bilgi edinmek için videolar izledim ama burada gördüklerim beni çok etkiledi. Gerçekten bu çiçekler son derece narin ve büyük bir emekle üretiliyor. 150 çiçekten yalnızca 1 gram safran elde ediliyor. Bu süreci öğrenmek benim için çok öğretici oldu. Böyle kıymetli bir ürünü yaşatmanız çok değerli. Amerika'da 11 yıl yaşadım ve orada Türk tiyatrosu yaparak kültürümüzü tanıtmaya çalıştım. Elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim."

Ünlü oyuncu Erdem Ergüney ise safranla ilgili edindiği izlenimleri şu ifadelerle aktardı:

"Safran gerçekten çok nazlı bir bitki. Belirli bir zamanda dikilip, belirli bir zamanda hasat edilmesi gerekiyor. Burada süreci dinledikçe, bu kadar kıymetli bir bitki hakkında ne kadar az şey bildiğimizi fark ettim. Herkesin önce Safran'ı tanıması, sonra da yemeklerinde ve hayatında kullanması gerektiğine inanıyorum. Çünkü Safran, vücut sağlığı açısından da son derece yararlı bir bitki." - KARABÜK