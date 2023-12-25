Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Musa Çakır, Irak'ın kuzeyine işaret etti

Anadolu Basın Birliği (ABB) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Musa Çakır, " Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize rahmet olsun, makamları cennet olsun" dedi.

Başkan Çakır, 24 saat içerisinde art arda gelen şehit haberlerinin sadece bölgede girişilen bir çatışmanın sonucu olmadığına dikkati çeken Genel Başkan Yardımcısı Çakır, "Bu hadisede bir de buz dağının görünmeyen yüzü vardır. O da, Türkiye'nin katil İsrail devleti karşısında sergilediği Gazze duruşudur. Emperyilastlerin ve küresel işbirlikçilerin Gazze için kurduğu tezgah ne ise, Irak'ın kuzeyinde kurdukları tezgah da aynıdır. Failler aynıdır, hedef aynıdır" dedi.

"Aslında bu bir mesajdır"

Emperyalistlerin Türkiye'yi tarih sahnesinden silme arzularının bugüne has bir durum olmadığının altını çizen ABB Genel Başkan Yardımcısı Çakır, "Geçmişte yaşadıklarımıza ve bugün yaşananlara, üstelik de Gazze'deki soykırıma karşı takındığımız tavıra bakanlar, Irak'ın kuzeyinde yaşananlarla Türkiye'ye hangi mesajın verilmek istendiğini çok iyi anlar. Irak'ın kuzeyinde senelerdir bir devlet kurma hayali peşinde olanlar, büyük İsrail rüyası görenlerdir. Bu rüyayı İsrail ve işbirlikçileri için karabasana dönüştüren kimdir, Türkiye'dir. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma karşı dimdik bir duruş ortaya koyan da yine Türkiye'dir. Bu yüzden hiç kimse Irak'ın kuzeyinde yaşanan ve ülkemizi yasa boğan bu hadiseyi bağımsız bir hadise gibi düşünmesin. Bu hadisede, emperyalistlerin maşa olarak kullandıkları eli kanlı terör örgütü PKK ile bu alçaklara içeride ve dışarıda her türlü desteği verenlerin parmağı vardır. Bu mel'un saldırıya düşünen ve idrak edebilen gözlerle bakabilen herkes, sadece PKK'yı değil, ABD'yi de görür, İsrail'i de görür, İngiltere'yi de görür" diye konuştu.

Çakır: Başaramayacaklar!

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede sürdürdüğü harekatlar sayesinde bölücülerin bedel ödemeye devam edeceklerini vurgulayan ABB Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Musa Çakır, "Biz bu mücadelede ölen ya da kaybeden taraf olmuyoruz. Bizim aslanlarımız cennetle müjdelenirken, onlar ise TSK'nın pençeleri altında leş oluyorlar, geberip gidiyorlar. Bilmiyorlar ki, bizim milletimizi aziz kılan işte bu inançtır, bu imandır. Bizi bu günlere taşıyan da işte bu inançtır, bu imandır. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar, direncimizi kıramayacaklar. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, bölücü terör örgütü PKK'yı, tüm işbirlikçilerini, içerideki ve dışarıdaki bütün destekçilerini hatta ve hatta terör örgütünü siyasallaştırmaya çalışan Meclis'teki temsilcilerini dahi lanetliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM