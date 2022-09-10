Anadolu aslanları kış öncesi çelik zırhlarını giyiyor

Anadolu aslanı olarak bilinen Kangal köpekleri yeniledikleri tüyleriyle adeta çelikten bir zırh giyerek kışa hazırlanıyor.

Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri cesareti, alan korumadaki ustalığı kadar zorlu hava ve arazi şartlarına dayanıklılığıyla da adından söz ettiriyor. Kış aylarında eksi 40 dereceye kadar hayatlarını sürdürebilen Kangalların bu özelliğe sahip olmalarının bir sebebi ise tüy yapısı. Yaz aylarından Sonbahar aylarına geçiş sürecinde tüy katmanlarını arttırması ve daha sık tüylere bürünmesi Kangallara soğuk havada termal görevi üstleniyor. Sivaslı Uzman Kangal Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Kangal köpeklerinin yaşam tarzı olarak sıcak havayı benimsemediğini aksine soğuk havada adeta yeniden doğduklarını söyledi.

"Karakteristik özelliklerini soğuk iklimde ortaya koyar"

Yıldız, Soğuk iklimin Kangallar için olmazsa olmaz olduğunu söyleyerek, "Kangal köpekleri yüksek karasal iklim hayvanıdır. Kangal kesinlikle sıcakta mukavemetini düşürür hareketliliğini bozar ve sıcakta ıstıraplar yaşar. Sıcak hava Kangallara göre değildir. Serin ve soğuk havalarda dayanıklıları artar ve sağlıkları yerine gelir. Her şeyden önce Kangalın aradığı iklim soğuk iklimdir. Soğuk onların olmazsa olmazlarıdır. Kangal ikliminde değer kazanır, coğrafyasında kıymetlidir çünkü ondaki olan hareketliliği, yaşam tarzını ve olaylara karşı olan gücünü görme şansınız olur. İçsel olarak ve gönül değerleriyle onu siz öyle bir tanımlar ve tanıtırsınız ki kendisine zaten o kendi karakteristik özelliğini soğuk iklimlerde tam ortaya koyar. Sıcakta Kangallar birer ölüdürler. Sıcağın gelişiyle birlikte kene ve pire gibi yaşayan haşereler artar ve Kangalı bitirir. Bu havalarda Kangalı sadece kuytu yerlerde görürsünüz. Kendini yormamak ve terlememek için ağırlıkla gölge ve kuytu noktalarda yaşamaya başlar. Soğuk geldiği zaman ise Kangal dışarda yeniden doğmuş olur" dedi.

"Tüy katmanları Kangalların çelik zırhıdır"

Yıldız, tüy değişiminin kangallar için adeta çelik bir zırh görevi gördüğünü söyleyerek, "Tüy dökme döneminde hızlı bir şekilde tüyünü onarır ve katmanlarını fazlalaştırır kaliteli tüy gelişmeye başlar. Ne kadar soğuk olursa Kangal o kadar mobilizasyon kazanır. Soğuk kesinlikle Kangalın olmazsa olmazıdır. Bu köpekler karasal iklimde, yüksek kesimlerde doğmuş yaşamış ve bu yükseklerde karakterleriyle bedenlerini bir araya getirmişlerdir. Yeniden tüy değişimi demek Kangalların çelik zırhlarının yerine gelmesini ifade eder. Bu katmanların içinde bulunan alt tabaka sıcak tutmaya ve sıcağın dışarı çıkmasını engeller. Üst tabaka ise bir yalıtımdır. Bu katmanlar soğuğu sıcağa, sıcağı ise soğuya karıştırmayan çelik bir zırhtır. Kangallar Anadolu'nun soğuğunda yaşayan bir aslandır" şeklinde konuştu. - SİVAS