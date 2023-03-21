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Ampute Milli Takımı'ndan depremzedelere moral ziyareti

Yerel Haberler

Ampute Milli Takımı'ndan depremzedelere moral ziyareti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Taekwondo Ampute Milli Takımı sporcuları Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremde yaralanarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirilen depremzede çocuk ve gençleri ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Taekwondo Ampute Milli Takımı sporcuları Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremde yaralanarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirilen depremzede çocuk ve gençleri ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın Şehir Hastanesindeki ziyaretine Taekwondo Ampute Tekvando Milli Takım sporcuları Sevim Nur Türkmen, Dilber Akel, Milli Takım Antrenörleri Yavuz Sayan ve Arzu Sayan eşlik etti.

İl Müdürü Kabakcı, depremzedelere geçmiş olsun temennisinde bulunarak, eşofman takımı hediye etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali İhsan Su Gençlik Spor Yerel Haberler

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