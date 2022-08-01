Amerikan beyzboluna rakip geleneksel beyzbol - Haberler

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Amerikan beyzboluna rakip geleneksel beyzbol

Amerikan beyzboluna rakip geleneksel beyzbol

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Oremari aşiretine mensup Kartal ailesinin fertleri, Amerikan beyzboluna rakip olarak gördükleri, atalarından kalma 'topa gorane' oyununu yaylada oynayarak renkli görüntüler oluşturdu.

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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Oremari aşiretine mensup Kartal ailesinin fertleri, Amerikan beyzboluna rakip olarak gördükleri, atalarından kalma 'topa gorane' oyununu yaylada oynayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Yüksekova ilçesine 55 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka ve Yeşiltaş köyleri arasındaki Avğerkan Yaylası'na giden Kartal ailesi, atalarından kalma gelenekleri de sürdürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla Yüksekova merkezden araçla bölgeye giden aile fertleri, yürüyüşün ardından yaylada kahvaltı yaparak buzul göllerini gezdi.

Amerikan beyzboluna benzerliğiyle bilinen ve bölgede 'topa gorane' adıyla bilinen oyunu yaylada oynayan aile fertleri, daha sonra halay çekerek doyasıya eğlendi.

Çoraplarla yapılan topa sopayla vurarak oynanan oyunla ilgili açıklamalarda bulunan Übeyit Kartal, "Her sene yaz aylarında yaylamıza geliyoruz. Yaylamız İkiyaka ve Yeşiltaş köyleri arasında kalıyor. Buralar tüm güzellikleri barındırıyor. Biz sabah ilk olarak kahvaltımızı yaptık ve Buzul göllerini gezdik. Daha sonra 100 yıllardır atalarımızdan kalma Kürt beyzbolunu oynadık. Kartal ailesi olarak güzel bir gün geçirdik" dedi.

Abdullah Kartal ise aile bireyleriyle bölgeye geldiklerini söyleyerek, "Atalarımızdan kalma Kürt beyzbolunu oynadık. Bu oyun zor ve zevkli bir oyun. Amerikan beyzbolunu aratmazken, biz de buna 'Kürt beyzbolu' diyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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