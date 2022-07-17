Amerikalı geline Amasyalılardan Türk usulü düğün

AMASYA - Amerika'dan Amasya'nın Taşova ilçesine gelen gelin, geleneksel Türk adetlerine göre yapılan dillere destan düğünle dünya evine girdi.

İşi dolayısıyla Türkiye'den Amerika'ya giden restoran işletmecisi Ali Kemal Torun, orada tanışıp gönlünü kaptırdığı Amerikalı Avukat Lavinia Acaru ile evlenme kararı aldı. Damadın memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyüne gelin olan Lavinia Acaru, Ali Kemal Torun ile dillere destan bir düğünle dünya evine girdi.

Kardeşinin beline kuşak bağladığı telli duvaklı gelin Amerikalı gelin, "Türkiye'yi nasıl buldunuz?" sorusuna "Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye çok güzel" şeklinde Türkçe yanıt verdi.

En mutlu günlerine şahitlik eden davetlilere ve köylülerine teşekkür eden damat Ali Kemal Torun da, "Eşimin yabancı olmasının yeni bir kültür tanımasının yeni örf ve adetler öğrenmesini, Türk kültürünü yakından tanımasından dolayı çok mutluyum. Eşimde çok mutlu" diye konuştu. Dans provası yapmaya vakitlerinin olmadığını anlatan Torun, "Bizde dans edenleri takip ederek öğrendik. Çok iyi çalışmış dersine" şeklinde konuştu.