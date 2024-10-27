Üye Girişi
Haberler

Amedspor, Pendikspor'a 1-0 Mağlup Oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amedspor, Iğdır'da Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktörler, karşılaşmanın ardından takımlarının performansını değerlendirdi.

- Amedspor- Pendikspor maçının ardından

IĞDIR - Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amedspor, Iğdır'da konuk ettiği Pendikspor'a 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmada çok atak yaptıklarını fakat sonuçlandıramadıklarını ifade eden Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Oyunun başında rakibin tek tük yaptığı ataklardan birinde yediğimiz golü çıkaramadık. Belki de ligin en çok atak yapıldığı oyununu oynadık. Bunu oynamak ve bu oyunu devam ettirmek oldukça zor. Kapalı savunmayı açmanın yolları biraz da beceriden geçiyor. Bugün takım istemesine rağmen, oynama iştahını herkese kabul ettirmesine rağmen bunu beceriyle noktalayamadılar ve aldığımız sonuç ortada" diye konuştu.

Ersun Yanal: "Bu organizasyonsuzluk bizi biraz yordu"

Organizasyonsuzluğun kendilerini yorduğunu belirten Yanal, şunları söyledi:

"Çok enteresan bir lig izliyoruz, herkes birbirini yenebiliyor. Umarım en kısa zamanda organizasyonu tamamlayacak bir takım olur ve bu yolda önemli adımlar atmış oluruz. Maalesef bu organizasyonsuzluk bizi biraz yordu. Bunun sonuçlarını umarım farklı bedellerle ödemeyiz."

Evrim Esendemir: "Üst sıralara doğru ivme kazanmak istiyorduk"

Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir ise, "Ligde üst sıralara doğru bir ivme kazanmak istiyorduk, müsabakadan önce de bununla ilgili hafta içi çok verimli bir çalışma dönemi geçirdik, bunu da sahada yansıtıp iyi bir oyunla 3 puanı kazanma düşüncemize ulaştık. Burada Amedspor'un üzerimize kalabalık bir şekilde yoğunluk oluşturacağını, özellikle son hattımızın önünde 4-5 oyuncuyla bir yoğunluk oluşturacağını biliyorduk, birinci bölgeden çapraz toplarla oyuna gireceklerini de biliyorduk. Hafta içi bütün bu senaryolara yönelik çalışmalarımız, ana planımız bugün oyunda tuttu. Bir geçiş ya da bir fırsat golüyle skoru lehimize çevirme düşüncemiz de tuttu. Ondan sonraki mücadelemiz tamamen Amedspor'un yaptığı oyuncu değişikliklerine cevap şeklinde. Skoru elimizde tutup bulabiliyorsak ikinci golü bularak oyunun tamamen lehimize dönmesi için bir mücadele vardı" şeklinde konuştu.

Amedspor, Pendikspor'a 1-0 Mağlup Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel

Pendikspor Trendyol Amedspor Politika Futbol Iğdır Yerel Spor

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törende önemli bir kişi eksik

 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı

CHP lideri gibi DEM Parti de aynı çağrıyı yaptı! Gözler şimdi Erdoğan'ın vereceği yanıtta

 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun

5 büyüklüğünde depremle sarsılan Adana'ya Naci Görür'den korkutan uyarı
KKTC'de bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü

Bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
POWER RANGERS filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncuları kim? İstanbul'da doğan ve İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı kimdir? Susam Sokağı karakterlerinden Büdü'nün en sevdiği sayı 6'yken Edi'nin en sevdiği sayı kaçtır? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol atan, en çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan futbol takımı hangisidir? Tolstoy'un Anna Karenina adlı eseri hangi ifadeyle başlar? INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız gol attı mı? Maç özeti! Fenerbahçe- Bodrumspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Bodrumspor maç özeti! Hangi ikisi köpekgillerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! ADANA'DA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü ne? Kendisine bir şey uzatıldığında ''Onu buradan alabilmem için Dhalsim olmam lazım'' diyen biri hangi video oyun serisine gönderme yapmış olur? 28 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.