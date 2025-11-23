Amatör Oyuncularla 'Şu Köyceğiz Yolları' Tiyatrosu Sahnelendi

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Ege Yolcu Dergisi'nde yıllar önce yayımlanan bir metinden yola çıkarak tamamen amatör oyuncular tarafından hazırlanan tiyatro oyunu, Ortaca Sarıgerme Çevre ve Turizm Derneği'nin (SARÇED) sponsorluğunda sahnelendi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yerel dergi Ege Yolcu'nun sahibi ve müzisyen Nadir Şahin tarafından kaleme alınarak güncellenen eser, tamamen amatör oyunculardan oluşan bir kadroyla sahneye taşındı. Kimi esnaf, kimi çiftçi, kimi ev hanımından oluşan oyuncular aylarca ev ortamında hazırlık yaptıktan sonra oyunlarını SARÇED sponsorluğunda izleyiciyle buluşturdu.

Ortaca Ortaokulu çok amaçlı salonda sahnelenen oyunu, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Güzel, Kadın Kolları Başkanı Zümral Ertürk, SARÇED Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz İlhan, çeşitli STK temsilcileri ve ilçe sakinleri izledi. Oyun ayakta alkışlanırken oyunculara temsil sonunda çiçek takdim edildi.

Yıllar önce eseri İzmir Radyosu'nda seslendiren Zehra Bayat da sahneye çıkarak izleyicilere nostaljik anlar yaşattı.

"Kültürümüzü yaşatarak geçmişten geleceğe ışık tutmaya devam edeceğiz"

SARÇED Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz İlhan, oyunun ardından yaptığı konuşmada kültürel üretimin önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Derneğimiz bu tür etkinliklere destek olmaya devam edecektir. Tamamen yerli olan bu eserimizi derleyen, bugün burada canlandıran tüm arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. İlçe olmak oraya bir kaymakam atamakla olmuyor. Kültürel geçmişi ile yaşanan acı ve tatlı olayları ile kültürü yaşatmakla olur. Bizler de kültürümüzü yaşatarak geçmişten geleceğe ışık tutmaya devam edeceğiz."

Oyunun hikayesi

Oyun, Muğla köylerinin sevilen türküsü "Şu Köyceğiz Yolları"nın arka planındaki hüzünlü aşk hikayesini sahneye taşıyor.

Türkü, Arap Hasan olarak bilinen Hasan Ali Dalar ile Ayşe'nin yasak aşkını konu alıyor. 1919 yılında Muğla'nın Güzelyurt Köyü'nde doğan Hasan Ali Dalar, genç yaşta güreşçi olarak ünlenen, aynı zamanda müzikle iç içe yaşayan bir isimdi. "Cangara Oğlu", "Kamçı" ve "Kezban" gibi türküleriyle tanınan Dalar'ın en bilinen eseri, Ayşe'ye duyduğu büyük aşkın acı sonunun ardından ortaya çıktı.

Aileleri tarafından engellenen iki genç, birlikte kaçmaya karar verir. Ancak yolculukları kısa sürer; ihbar üzerine jandarma tarafından yakalanırlar. Hasan Ali cezaevine girer, Ayşe ailesine teslim edilir. Hasan Ali Dalar ise 1938'de Muğla Cezaevi'nde yaşadığı bu acı hatırayı "Şu Köyceğiz Yolları" türküsüne dönüştürür.

Türkü, zamanla Muğla bölgesinin en sevilen halk müziği eserlerinden biri haline gelir. Hasan Ali Dalar 1983 yılında hayatını kaybetse de türkü, hem bir aşkın hem bir dönemin kültürel hafızasını yaşatmayı sürdürmektedir.