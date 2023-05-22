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Amatör maçta taraftarlar koltuklara zarar verdi

Amatör maçta taraftarlar koltuklara zarar verdi

Yerel Haberler

- Amatör maçta taraftarlar koltuklara zarar verdi Elazığ 1. Amatör Lig'de, Rüstempaşa ile Karakoçan 1985 arasında Doğukent Hıdır Bilek Stadı'nda oynanan BAL'a yükselme maçında bitiş düdüğünün ardından taraftarlar, koltuklara zarar verdi.

- Amatör maçta taraftarlar koltuklara zarar verdi

ELAZIĞ - Elazığ 1. Amatör Lig'de, Rüstempaşa ile Karakoçan 1985 arasında Doğukent Hıdır Bilek Stadı'nda oynanan BAL'a yükselme maçında bitiş düdüğünün ardından taraftarlar, koltuklara zarar verdi.

Elazığ 1. Amatör Lig'de Rüstempaşa ile Karakoçan 1985, BAL'a yükselme müsabakasında karşı karşıya geldi. Rakibine mağlup olan Karakoçan takımının taraftarları, Doğukent Hıdır Bilek Stadı'na zararlar verdi. Yaklaşık 150 civarında koltuğu kıran taraftarlar, görevlilerin müdahalesiyle dışarıya çıkarıldı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugüne kadar birçok maça ev sahipliği yapan ve birçok müsabakanın gerçekleştiği statta böyle bir şeyin yaşanarak zarar görmesi hepimizi derinden üzdü. Yapılan bu davranışa anlam veremiyoruz ve en kısa zamanda stadımızı onararak daha iyi bir hale getireceğimizin sözünü veriyoruz" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karakoçan Elazığ Yerel Haberler

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