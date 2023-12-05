Amatör Kulüpler Lisans Parası Almaya Başladı

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde amatör Savrun Spor Kulüp Başkanı ve antrenörü Kadir Çıtırık, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu yıl lisans parası almaya başlamasına tepki gösterdi. Çıtırık "Özellikle Osmaniye olarak ve deprem bölgesi olarak zor anlar yaşadık. Zaten bize hiçbir faydası olmazken, Futbol Federasyonu, bu sene bir de vize ve filiz lisanstan para almaya başladı. Biz yeri geliyor su parası bulamıyoruz. Bakın her maça gittiğimizde 2 koli su alıyoruz 70 liradan 140 lira. Bunu bulacak paramız olmuyor bazen" dedi.

Kadirli'nin amatör spor kulüplerinden Savrun Spor'un Başkanı ve antrenörü Kadir Çıtırık, deprem bölgesinde amatör kulüplerin zaten zor günler geçirdiğini belirterek, bu yıl Türkiye Futbol Federasyonu'nun lisans parası almaya başlamasına tepki gösterdi.

"FEDERASYON BU YIL VİZE VE LİSANS PARASI ALMAYA BAŞLADI"

Kadir Çıtırık şunları söyledi:

"Savrun Spor Kulübü başkanıyım aynı zamanda antrenörlüğünü yapıyorum. Savrun spor sadece bir futbol kulübü değil sosyal sorumluluk projesi. Futbolun dışında 8-10 branşta biz liglere katılım sağlıyoruz. Tabii bunu yaparken maddi anlamda manevi anlamda zorlanıyoruz. Özellikle Osmaniye olarak ve deprem bölgesi olarak zor anlar yaşadık. Zaten bize hiçbir faydası olmazken, Futbol Federasyonu, bu sene bir de vize ve filiz lisanstan para almaya başladı. Biz de bekliyorduk ki deprem bölgesi olarak lige katılım ücretlerinin alınmamasını, transfer ücretlerinin daha az alınmasını veya alınmamasını. Tam aksine bunun üzerine bir de vize ve lisans parası çıkardılar bize. 20 lira, çok önemli değil ama biz kulüpler olarak, amatör kulüpler olarak, futbol özellikle, hiçbir gelirimiz yok.

"10 YILDIR BAŞKANIM 1 LİRA GÖRMEDİM"

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bize hiçbir maddi anlamda destek görmedik. Milyon dolarların döndüğü yukarıdaki, profesyonel anlamdaki süper ligdeki, 2. ligdeki paralardan herkes öyle sanıyor, herkes bunlardan faydalandığımızı düşünüyorlar ama… Bizim bugüne kadar, ben 10 yıl oldu bu takımı kuralı 10 yıldır başkanım, 1 lira görmedim. Biz federasyondan en azından yol paramızı istiyoruz. Maçlara gideceğimiz yol parasını. Biz zor durumdayız.

"2.LİGDEKİ HENTBOL TAKIMIMIZI MADDİ ONLANAKSIZLIKTAN ÇEKTİK"

Deprem bölgesinde binaları yıkılan kulüplerimiz oldu. Malzeme sorunlarımız var. Bunlarla boğuşurken bize ekstra masraflar çıkardılar. Katılım ücretleri alınmayabilirdi, lisans ücretleri alınmayabilirdi. Artı malzeme ve ulaşım desteği sağlanabilirdi. Bakın bizim 2. ligde hentbol takımımız vardı maddi olanaksızlıktan dolayı biz ligden çekmek durumunda kaldık. Bir çok kulüpte küçülmeye gidiyoruz niye? Çünkü malzememiz yok paramız yok. Maddi anlamda zor anlar yaşıyoruz. Deprem zaten başlı başına bir felaketti. Bunun arkasından bunlarda olunca biz üzülüyoruz. Federasyondan yardım bekliyoruz. Tek biz değil bütün kulüpler, amatör kulüpler.

"YERİ GELİYOR SU PARASI BULAMIYORUZ"

Alt yapı deyince sadece büyük takımların alt yapısı geliyor akla, alt yapı biziz. Biz yoksak üst yapı olmaz zaten. Bizim masraflarımız var. Biz daha önce 300-500 liraya gittiğimiz yere şu an bin- bin 500 liraya gidiyoruz. Forma, ayakkabı fiyatları aldı başını gitti zaten. Bir tane en kötü krampon bin 500 lira. Çocuğa biz bunu sağlamak zorundayız veya çocuğun ailesi sağlamak zorunda artık pahalı bir spor olmaya başladı futbol. Biz yeri geliyor su parası bulamıyoruz. Bakın her maça gittiğimizde 2 koli su alıyoruz 70 liradan 140 lira. İnanın bunu bulacak paramız olmuyor bazen. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Çocuğa mahcup oluyoruz, veliye mahcup oluyoruz. Bu kadar genci burada topluyoruz bu kadar çocuğu burada eğlendiriyoruz, oynatıyoruz, spor ahlakı vermeye çalışıyoruz ama artık biz yorulduk. Sonuç olarak federasyondan şikayetçiyim ben. Türkiye Futbol Federasyonu ne iş yapar? Amatörlere nasıl bir katkı sağlar?"