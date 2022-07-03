Amatör balıkçılar pazar sabahını Porsuk kenarında geçirdi Eskişehir'de pazar tatilini değerlendirmek isteyen amatör balıkçılar, oltalarını alarak sabahın erken saatlerinde Porsuk Çayı kenarına geldi. Eskişehir'de pazar tatilini değerlendirmek isteyen amatör balıkçılar, oltalarını alarak sabahın erken saatlerinde Porsuk Çayı kenarına geldi. Eskişehir'in simgelerinden biri olarak bilinen ve kentin farklı noktalarından geçen Porsuk Çayı, amatör balıkçılara ev sahipliği yapıyor. İçerisinde barındırdığı balık çeşitleri nedeniyle tercih edilen Porsuk, pazar tatilini değerlendirmek isteyenlerin ilk durağı oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren su kenarına gelen balıkçılar, 'vira bismillah' diyerek oltalarını suya bıraktı. Sıcak havanın olumsuz etkisinden korunmak için sabahı tercih ettiklerini belirten amatör balıkçılar, doğayla iç içe vakit geçirerek şehrin stresinden uzaklaştıklarını vurguladılar. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Porsuk çayı Eskişehir Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Amatör balıkçılar pazar sabahını Porsuk kenarında geçirdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.