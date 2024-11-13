Amatör Balıkçılar Güneşli Havada Rıhtımda Balık Tutmanın Keyfini Çıkarıyor

Ordu'da güneşli havayı fırsat bilen amatör balıkçılar, rıhtıma giderek balık tutmanın keyfini yaşadı.

Altınordu ilçesinde bulunan amatör balıkçılar güneşli havayı fırsat bilerek, denize olta attı. Gün içerisinde deniz kenarına gelen vatandaşlar, güneşli bir günde balık tutmanın keyfini yaşadı. İstavrit, çinakop ve zargana balığının bol olduğunu ve balığın durumuna göre günlük ortalama 1-3 kilo balık avlayabildiklerini belirten vatandaşlar, bu sayede güzel vakit geçirdiklerini dile getirdiler.

Rıhtım bölgesinde amatör olarak balık avlayan vatandaşlar, "Balık tutmak zevkli, daha çok hobi amaçlı balık buraya geliyoruz. Bu günlerde oltaya istavrit, çinakop ve zargana geliyor. Denizden balık çıktıkça buradan ayrılmak istemiyoruz, kimi zaman sabaha kadar bekliyoruz. Bugün hava şartları uygun, balık az da olsa kısmetimizi kovalıyoruz. Hava şartları uygun olduğu sürece bizler için de aktivite oluyor" dediler. - ORDU