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Amasyalı Kadın Girişimciden Süt Çiftliği Atılımı

Amasyalı Kadın Girişimciden Süt Çiftliği Atılımı
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İnşaat mühendisliği kariyerini geride bırakarak köyünde süt çiftliği kuran Seval Aydın, 3 yılda hayvan sayısını 50'den 100'e çıkararak yurt geneline açılmayı planlıyor. Günlük 400 litre süt üreten girişimcinin ürettiği süt ve süt ürünleri 'sütsever' adını verdiği özel müşterilere satılmakta.

Amasyalı bir kadın, yıllardır şantiyelerde çalışıp emekli olduktan sonra döndüğü köyünde süt çiftliği kurdu. "Kızlarım" diye seslendiği ineklerinden sağılan sütleri bölgedeki "sütsever" adını verdiği özel müşterilerine satan kadın girişimci, 3 yılda 50'ye ulaşan hayvan sayısını 100'e çıkartıp yurt geneline açılmayı planlıyor.

Yaklaşık 20 yıldır yurdun çeşitli bölgelerinde inşaat projelerinde çalıştıktan sonra korona virüs salgınının etkili olduğu dönemde aynı mesleği yaptığı inşaat mühendisi eşinin vefatı sonrası memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Alıcık köyüne dönen bir çocuk annesi İnşaat Mühendisi Seval Aydın, hobi bahçesi kurmayı düşünürken yaptığı araştırmalar sonucu süt ineği yetiştirmeye yöneldi.

Süt sağım ünitesi ile makine ekipmanları projeyle sağlandı

Biriktirdiği paraya ilave olarak bankadan kredi çekip ailesine ait araziye yıllar önce kaybettiği ninesinin ismini de yaşatan süt çiftliği kuran 52 yaşındaki Aydın, ihtiyacı olan süt sağım ünitesi ile makine ekipmanları için Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yolunu tuttu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınmayı destekleme projelerinden faydalanarak ihtiyacı olan ekipmanlara kavuştu. İlk yıl Danimarka'dan süt kalitesiyle bilinen jersey ırkı ineklerden 10 gebe düve alıp işe başlarken çiftlikteki hayvan sayısı 3 yılda 50'ye yükseldi. Titizlikle uygulanan günlük sağım sonrası üretilen süt ve süt ürünleri yöredeki özel müşterilere pazarlandı.

"Kızlarımla mutlu mesut yaşıyoruz"

İnşaat sektörünün zor ve yorucu olduğuna değinip yönünü doğaya çevirdiğini hatırlatan Aydın, "Daha mutlu edecek bir iş arayışındayken jersey ineklerini duydum. Çitliğimizi kurduk. Şimdi 'kızlarım' adını verdiğim ineklerimle mutlu, mesut yaşıyoruz" dedi.

Günlük 400 litre üretim

Köyünden 4 gence istihdam sağladığı çiftliğinde tereyağı, yoğurt, peynir, çökelek gibi süt ürünleri de yaparken bu günlerde gelen talep üzerine üretimi çiğ süte yönelttiklerini anlatan Aydın, "Günlük ürettiğimiz 400 litre sütün tamamını 'sütsever' adını verdiğimiz kişilere satıyoruz. Onlar müşteri yerine 'sütsever' diyoruz. İşlerimiz güzel ve yoğun. Üretmekten, çalışmaktan, ülkeye katkı, katma değer sağlamaktan memnunum" diye konuştu.

Mesleğini öğrendiğinde çok şaşırdığını belirttiği girişimci kadının çiftliğinde üretilen ürünlerden marketinde satış yapan Adem Çetin de müşterilerinin kaliteden çok memnun olduğunu söyledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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