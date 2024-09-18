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Amasyalı Eftelioğlu Ailesi 100 Kilo Meşe Palamudu Dikti

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Amasya'da Eftelioğlu ailesi, topladıkları 100 kilo meşe palamudunu ağaçsız alanlara dikip çevreye örnek oldu. Etkinlik, emekli öğretmen Hamit Eftelioğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirildi.

Amasyalı örnek aile 100 kilo meşe palamudu dikti

AMASYA - Amasya'da yaşayan Eftelioğlu ailesinin 10 üyesi, mahallelerinde topladıkları yaklaşık 100 kilo meşe palamudu tohumlarını ağaçsız bölgelere dikerek örnek oldu.

Şehrin zirvesindeki Çakallar Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu alana giden aile bireyleri, topladıkları tohumları kazma ve küreklerle kazdıkları boş alanlarda toprakla buluşturdu.

'Bugün fidan yarın nefes' temalı etkinliğe amcaları emekli öğretmen Hamit Eftelioğlu'nun temalı etkinliğe öncülük ettiğini belirten Altan Eftelioğlu, "Yaklaşık 100 kilo meşe palamudu diktik. Bunu daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Amasyalı Eftelioğlu Ailesi 100 Kilo Meşe Palamudu Dikti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Yerel

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