Amasya Kur'an Kursları Bölge Yarışmasında Başarı Elde Etti

Karadeniz Bölgesi Kur'an kursları arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i yüzüne güzel okuma yarışmasında Amasya kızlar kategorisinde bölge birinciliği, erkekler kategorisinde ise bölge ikinciliği kazandı.

Merzifon Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğrencisi Ayşe Hümeyra Çetin, bölge birinciliği elde ederken, Büyükağa Medresesi Hafızlık Kur'an Kursu öğrencisi Alperen Kurt da bölge ikincisi oldu.

Öğrencilerini kutlayan Amasya Müftü Vekili Yılmaz Özbakır, "Kur'an-ı Kerim'i okumaktaki bu güzel başarılar bizleri son derece memnun ediyor. Öğrencilerimizi yetiştiren hocalarımıza ve destek veren ailelerine teşekkür ediyorum. Amasya'mızın bu anlamlı başarıları hepimizi gururlandırıyor" diye konuştu. - AMASYA