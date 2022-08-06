Amasya haber... Amasya'dan gelen gençler, Vali Cevdet Atay ile buluştu - Haberler

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Amasya haber... Amasya'dan gelen gençler, Vali Cevdet Atay ile buluştu

Amasya haber... Amasya'dan gelen gençler, Vali Cevdet Atay ile buluştu

Amasya haberler: DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Anadoluyuz Biz' projesi çerçevesinde Amasya'dan Düzce'ye gelen gençler, Düzce Valisi Cevdet Atay ile buluştu.

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DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Anadoluyuz Biz' projesi çerçevesinde Amasya'dan Düzce'ye gelen gençler, Düzce Valisi Cevdet Atay ile buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı 'Anadoluyuz Biz' projesi çerçevesinde Düzce'ye Amasya'dan gençler geldi. Düzce'nin çeşitli bölgelerinde incelemelerde bulunan öğrenciler son olarak Düzce'den ayrılmadan önce Düzce Valisi Cevdet Atay ile bir araya geldi. Düzce'nin turistik alanlarında yapılan incelemeleri Vali Atay'a aktaran öğrenciler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirerek Düzce'den ayrıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

gençlik Amasya Düzce Yerel Haberler

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