Amasya Emniyet Müdürlüğü 'Yalnız Değilsiniz Projesi' ile 7 Bine Fazla Çocuğa Ulaştı

Amasya Emniyet Müdürlüğü, 'Yalnız Değilsiniz Projesi' kapsamında dezavantajlı bireylerin sosyal hayata adapte olmaları ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 7 binden fazla çocuk ve gence ulaştı. Proje kapsamında çocuk ve gençlerin kişisel, sosyal gelişimleri desteklenirken eğitim desteği de verildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü, dezavantajlı bireylerin sosyal hayata adapte olmaları ile kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla uygulanan 'Yalnız Değilsiniz Projesi' sayesinde 7 binden fazla çocuk ve gence ulaştı.

ÇOGEP programı çerçevesinde polislerin öncülük ettiği etkinliklerle çocuk ve gençlerin kişisel, sosyal gelişimlerinin desteklenmesinin yanı sıra eğitim desteği verilerek topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunulmasının sağlandığı projenin kapanış programı yapıldı.

"Polis, vatandaş işbirliğinin en güzel tezahürlerinden biri"

Kamu kurum ve kuruluşlarının 7'den 70'e toplumun tüm kesimlerine hitap edecek projeleriyle toplumsal eğitime katkı sağlayabileceklerini belirten Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Toplum destekli polisliğin amaçlarına uygun şekilde Amasya'mızda yaklaşık 9 aydır uygulanan "Yalnız Değilsiniz Projesi" de polis, vatandaş işbirliğinin en güzel tezahürlerinden biridir" dedi.

Projenin başarılı sonuçlarla tamamlanmasında görev alan polisleri kutlayan Vali Doruk, "İlimizin huzurlu ve güvenli bir şehir olmasında önemli bir rol üstlenen İl Emniyet Müdürlüğümüz bir taraftan halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamakta, diğer taraftan da çağdaş polislik anlayışı ile yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle halkımızın desteğini ve güvenini kazanarak toplumla ilişkilerini güçlendirmektedir" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın hayatına dokunuyoruz"

Dezavantajlı bireylerin sosyal hayata adapte olmaları ve kişilik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen proje ile çeşitli mesleki ve kişisel gelişim kurslar düzenlenirken farklı yaş gruplarına yönelik eğitimler ve sosyal aktivitelerle toplam 7 bin 114 çocuk ile gence ulaştıklarını anlatan Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da, "Ana hedefimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korumak, onlara güvenli bir gelecek sunabilmek ve hayata hazırlamaktır. Bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik yapılan faaliyetlerde daha güvenli bir toplumsal yaşamın oluşturulması için Sosyal projelerle gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın hayatına dokunuyoruz. Onlarla doğrudan iletişim içerisinde olurken, talep ve ihtiyaçlarını da yerinde dinleyerek her şart ve durumda yanlarında olmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Projeye ortak olarak destek veren kurumlara teşekkür eden Kurt, "Türk Polis Teşkilatı olarak başta çocuk ve gençlerimizin madde kullanımı ve asayiş suçlarından korunması olmak üzere aranan şahısların yakalanmasına ve eğitim-öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesine yönelik çalışmalarımızı tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Doruk'un eşi Meral Doruk, Amasya Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoban, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA