Amasya'da Çocukların Talebi Üzerine Köye Oyun Parkı Kuruldu

Amasya'da köylerine oyun parkı kurulması için ailelerinden habersiz şekilde yürüyüş yapan çocukların isteği bir haftada yerine getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla kurulan oyun parkı, çocukların ve köy halkının yüzünü güldürdü. Köyde yaşayan şehit babası Tekin Ceylan ise gözlerinin dolduğu röportajda parka evladı Kenan Ceylan'ın isminin verilmesini istedi.

Bakanlık harekete geçti, Amasya'ya ödenek gönderildi

Amasya'nın Yeşilöz köyünde oyun parkı yapılması amacıyla ailelerinden habersiz şekilde yaptıkları yürüyüşün basına yansımasıyla çocukları sevindirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri köye giderek inceleme yaptı. Bakan Murat Kurum'un talimatıyla köye en kısa sürede park yapılması amacıyla Amasya İl Özel İdaresi'ne ödenek gönderildi. Yapılan planlamanın ardından ekiplerin çalışmalarıyla köye bir hafta içinde oyun parkı inşa edildi. Bu durum yaz tatilinde İstanbul'dan geldikleri memleketleri Amasya'da seslerini duyurmak için eylem yapan Rüya Evis ve arkadaşlarının yüzünü güldürdü.

"Park istedik, oldu"

Her yaz tatil döneminde İstanbul'dan memleketleri Amasya'nın Yeşilöz köyüne geldiklerini anlatan 10 yaşındaki Rüya Evis, "Park istedik, oldu. Köyümüze çok güzel bir park yapıldı. Bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Spor aletleri de var

Oyun gruplarının yanı sıra her yaştan bireyin kullanabileceği spor aletlerinin de yer aldığı parkın yapılmasını sevinçle karşılayan 10 yaşındaki Kardelen Ay, "Bundan sonra arkadaşlarımızla buluşup parkta oynayabileceğiz" diye konuştu.

"Yürüyüşten haberimiz yoktu, Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum"

Yürüyüşten habersiz olduklarını anlatan babaanne Nevin Evis de "Hiç kimsenin haberi yoktu. Pankartlar yazıp köyün içinde 'Park isteriz' diye seslenerek yürüyüş yaptılar. Görüntüler sosyal medyada, basında yayıldı. Bu kadar kısa sürede etkili olacağını hiç beklemiyordum. Çocuklarımızın hayalini gerçekleştirip mutlu olmalarını sağlayan Bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum. Parkımız beklediğimizden daha güzel oldu. Emeği geçen herkesin eline sağlık" şeklinde konuştu.

Yaz döneminde İstanbul'dan gelen çocukların da eklenmesiyle köyde sayıları artan çocuklar için köye oyun parkı yapılması amacıyla daha önce müracaat ettiğini hatırlatan köy muhtarı Yasin Kurt, çocukların yürüyüşünün etkili olduğunu söyledi. Kurt, parkın yapılmasını sağlayan Bakan Kurum ile bakanlık yöneticilerine, Amasya Valiliği'ne ve Amasya İl Özel İdaresi yetkililerine şükranlarını sunduğunu söyledi.

Şehit babası: "Parka oğlum Şehit Kenan Ceylan'ın ismi verilsin"

Köyde yaşayan emekli polis memuru Tekin Ceylan ise 2015 yılında Hakkari'de PKK'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcıların patlatması sonucu şehit olan evladı Astsubay Üstçavuş Kenan Ceylan'ın isminin kurulan parka verilerek hatırasının yaşatılmasını istedi. İsteğini anlatırken gözleri dolan baba, daha sonra köylülerle birlikte parkta oynayıp eğlenen çocukları izledi. - AMASYA