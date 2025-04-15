Amasya'da Yangın Ormana Sıçramadan Söndürüldü
Amasya'nın Suluova ilçesinde, Derinöz Barajı yakınında bulunan 3 katlı boş bir binada çıkan yangın, ormana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.
Amasya'da 3 katlı binada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Derinöz Barajı yakınlarındaki 3 katlı boş binada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre baraj yakınlarında bulunan 3 katlı boş haldeki binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler ve yükselen dumanları görenlerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevler, çevredeki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN - Yerel