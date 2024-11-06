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Amasya'da Vali Bakan'ın Halk Günü Etkinliği

Amasya'da Vali Bakan'ın Halk Günü Etkinliği
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Amasya'da düzenlenen halk gününe katılan küçük bir kız, Vali Önder Bakan'dan oyuncak bebek hediye aldı ve teşekkür ederek sarıldı. Vali Bakan, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Amasya'da düzenlenen halk gününe annesiyle birlikte katılan küçük kız kendisine oyuncak bebek hediye eden Vali Önder Bakan'a sarılarak teşekkür etti. Vali Bakan o anların fotoğrafını "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" notuyla paylaştı.

Vatandaşlarla tokalaşıp yakından ilgilenen Vali Bakan, "Halk günü toplantısında kıymetli vatandaşlarımızla görüşerek, talep ve sorunlarını dinledik. İnsanımızın, bizlere ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmak, asli ve öncelikli görevimizdir" dedi.

Toplantıda, Vali Yardımcısı Adem Ünal ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yakup Türköz de yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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