Amasya'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 160 Bin 617'ye Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Amasya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bir yılda 10 bin 636 adet artarak 160 bin 617'ye ulaştı. Araçların çoğunluğunu otomobiller ve motosikletler oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü'nün 2025 yılı Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, Amasya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bir yılda 10 bin 636 adet artarak 160 bin 617'ye ulaştı.

Amasya'daki toplam motorlu kara taşıtlarının yüzde 46,6'sını otomobiller (74 bin 798 adet), yüzde 20'sini motosikletler (32 bin 84 adet), yüzde 15,7'sini traktörler (25 bin 157 adet), yüzde 13,1'ini kamyonetler (20 bin 977 adet) oluşturuyor. Minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar ise toplamın geri kalanını kapsıyor.

Ağustos ayında Amasya'da 4 bin 245 aracın devri gerçekleşti. Bu devri yapılan araçlar içinde otomobil yüzde 63,6 ile ilk sırada yer alırken, motosiklet yüzde 13,8 ve kamyonet yüzde 11,8 ile takip etti.

Yıllık değişimlerde en yüksek artış motosiklette (yüzde 21,2) görülürken, otomobil yüzde 5,3 ve kamyonet yüzde 3,9 ile onu izledi. Türkiye genelinde ise 2025 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 32 milyon 828 bin 821'e ulaştı.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 709 bin 237 otomobilin yüzde 45,4'ü benzin, yüzde 26,8'i hibrit veya elektrikli, yüzde 9,2'si dizel ve LPG yakıtlı olarak kayıtlara geçti. Motor silindir hacmine göre ise otomobillerin yüzde 29,3'ü 1300 cc ve altı sınıfında yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
