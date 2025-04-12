Amasya'da Tır Sürücüsü Facianın Eşiğinden Döndü

Amasya'da karla kaplı yolda ilerleyen tır sürücüsü, önünde yavaşlayan otomobile çarpmamak için devrilme pahasına yürekleri ağza getiren ani bir manevra yaparak muhtemel bir kazanın önüne geçti. Facianın eşiğinden dönüldüğü o anlar tırın peşinden gelen otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kar yağışının etkili olduğu Amasya-Merzifon yolunda sürücüsünün tekrar direksiyonunu toparladığı tırın muhtemel bir kazayla burun buruna geldiği anları anlatan Yasemin Kırbıyık, "Tır yalpaladı. Sonrasında sürücüsü çok güzel bir şekilde toparladı. Yan yatabilir yada yan taraftaki aracın üstüne devrilebilirdi. Çok korktum" diye konuştu.

Direksiyonu toparlayan tır sürücüsünün kavşakta araçların yanan kırmızı ışıkta beklemesine rağmen sol şeritten yoluna devam ettiği de kameraya yansıdı. - AMASYA