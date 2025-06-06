Amasya'da Sultan II. Bayezid Camii'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu

Amasya'da Sultan II. Bayezid Camii'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu
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Amasya'nın simge yapılarından Sultan II. Bayezid Camii'nde Kurban Bayramı namazına katılım yoğun oldu. Vatandaşlar namaz sonrası bayramlaşıp dualar etti.

Amasya'nın simge yerlerinden Sultan II. Bayezid Camii'nde Kurban Bayramı namazında yoğunluk yaşandı.

Amasyalılar, Kurban Bayramı namazı için kentteki camilere akın etti. Şehzadeler şehrinin simge yerlerinden Sultan II. Bayezid Camii'nde de yoğunluk oluştu. Vatandaşlar camide bayram namazını kılarak bayramlaştı.

Ellerin semaya kalkarak dualar edildiği namaza katılan Amasya Valisi Önder Bakan ve protokol üyeleri de vatandaşlarla bayramlaştı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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