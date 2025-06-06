Amasya'da Sultan II. Bayezid Camii'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu

Amasya'nın simge yerlerinden Sultan II. Bayezid Camii'nde Kurban Bayramı namazında yoğunluk yaşandı.

Amasyalılar, Kurban Bayramı namazı için kentteki camilere akın etti. Şehzadeler şehrinin simge yerlerinden Sultan II. Bayezid Camii'nde de yoğunluk oluştu. Vatandaşlar camide bayram namazını kılarak bayramlaştı.

Ellerin semaya kalkarak dualar edildiği namaza katılan Amasya Valisi Önder Bakan ve protokol üyeleri de vatandaşlarla bayramlaştı. - AMASYA