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Amasya'da Kedi ve Köpeğin Soğuk Havada Birbirine Sarılması Yürekleri Isıttı

Amasya'da Kedi ve Köpeğin Soğuk Havada Birbirine Sarılması Yürekleri Isıttı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde soğuk havada birbirine sokulan kedi ve köpeğin görüntüleri yürekleri ısıttı. Bir vatandaş, patilerin dostluk anlarını cep telefonu ile kaydetti.

Amasya'nın Taşova ilçesinde soğuk havada birbirine sokulan kedi ve köpeğin görüntüsü yürekleri ısıttı.

Üşüdükleri için birbirlerine sarılıp uyuyan kedi ve köpeğin bir banka ATM'sinin önünde altlarına konulan paspasların üstündeki anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Hava sıcaklığının 2 dereceyi gösterdiği sabah erken saatlerde yürüyüş yaparken karşılaştığı yürekleri ısıtan anları değerlendiren Gökhan Torun, "Bu minik canlara denk geldim. Her ne kadar düşman gibi görünseler de bunların yan yana olması benim içimi öyle bir ısıttı ki, ben havanın soğukluğunu hissedemedim" dedi.

Sevimli dostlarını sütle besleyen Torun, "Şunları gördükçe mutlu oluyoruz. Lütfen sokak hayvanlarımıza, canlarımıza sahip çıkalım" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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