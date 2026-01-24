Yaşlı kadının ilaçları, yolu karla kaplanan mezraya kepçeyle ulaştırıldı

Amasya'da yaşadığı mezranın yolu kardan kapanan kalp ve tansiyon hastası yaşlı kadına ilaçları kepçeyle ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkeze bağlı Yağcıabdal köyünden gelen yardım çağrısı Amasya İl Özel İdaresi ekiplerini harekete geçirdi. Köye bağlı Alaşık mezrasında yaşayan 85 yaşındaki Fatma Çetindağ için il merkezinde getirdiği ilaçları kar yağışı nedeniyle ulaştıramayan köy muhtarı Umut Canbolat, ekiplerden yardım istedi.

Köye kepçeyle ulaşan ekipler, mezranın 4 kilometrelik yolunu kardan temizleyip kalp ve tansiyon ilaçlarını yaşlı kadının eşine teslim etti. Canbolat ailesi ve köy muhtarı, ekiplere teşekkür etti. Aynı köyde araçlarında mahsur kalan 2 kişi de ekiplerin çabasıyla güvenli yere ulaştırıldı. - AMASYA