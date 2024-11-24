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Amasya'da Kar Yağışı 107 Köy Yolunu Kapatmış Durumda

Amasya'da Kar Yağışı 107 Köy Yolunu Kapatmış Durumda
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Amasya'nın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 107 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalara başladı.

Haber: Rafet Öztürk

(AMASYA) - Amasya'nın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 107 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yollar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından sırasıyla açılıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezine bağlı 15 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Mevsimin ve yılın ilk karla mücadele çalışmaları ekiplere yürütülen çalışmalar neticesinde hız kesmeden devam ediyor.

"107 köy yolumuz ulaşıma kapandı"

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; "Kar yağışı nedeniyle; merkez 38, Göynücek 5, Gümüşhacıköy 15, Hamamözü 6, Merzifon 19, Suluova 9, Taşova 15 olmak üzere, toplam 107 köy yolumuz ulaşıma kapanmış olup, ekiplerimizin ulaşımı tekrar sağlamak için çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, "Amasyamızda kış ve kar münasebetiyle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm saha ekiplerimiz 'Bismillah' dedi. Kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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