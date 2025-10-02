Amasya'da Kanser Taramalarında Mobil Araç İhtiyacı

Amasya'da kanser taramalarında kullanılan mobil araç bulunmazken, Vali Önder Bakan bu eksikliğin hayırseverlerin desteğiyle giderilmesi çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ulusal meme kanseri tarama programı dahilinde 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir ücretsiz olarak mamografik tarama yapılıyor. Kentte en uzak köylere kadar ulaşması gereken kanser tarama hizmeti, vatandaşların köyden şehir merkezine getirilmesiyle uygulanmaya çalışılıyor. Bu durum ise zaman ve işgücü kaybına neden oluyor.

Katıldığı açılış programında bir mobil ikram aracını örnek gösterip kadınların erken teşhisle hayatlarının kurtarıldığı kanser taramalarına erişimde zorluk yaşadığını hatırlatan Vali Bakan, "Köylerimizdeki yaşlı kadınların sağlık hizmeti alabilmesi için bu araca ihtiyaç var. Hayırseverlerimizin katkılarıyla bu eksikliği giderebiliriz" dedi.

371 köyü bulunan kentte köylerden şehre gelemeyen kadınların bulunduğuna değinip hayırseverlere seslenen Bakan, "Sağlıklarıyla ilgili bir takım çalışma yapmamız lazım. Özellikle mamografi çok kıymetli. Sağlık müdürümüz 'araca ihtiyacımız var. İkinci el bile olsa kabul ederiz' demişti. Etrafınızda birisi ben böyle hayır yapmak istiyorum derse Sağlık Müdürlüğümüze böyle bir araç temin edeceğiz" diye konuştu.

Muayene için gerekli diğer ekipmanların bulunduğu mobil aracın en uzaktaki köylere giderek poliklinik hizmeti verdiğine dikkat çeken Önder Bakan, "Buraya gelemeyen, hastaneye gidemeyen, sağlığa ulaşamayan annelerimizin, büyüklerimizin bulundukları yerlerde mamografi çekimlerini yapıp tedavileriyle ilgili onları hayata bağlama noktasında katkı sağlayacağını ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA