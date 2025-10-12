Haberler

Amasya'da İtalyan Turiste Dönerci Şakası

Amasya'da İtalyan Turiste Dönerci Şakası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da 'çılgın dönerci' Lütfi Kol, İtalyan turist Roberto Lughi'ye boş tabakla şaka yaptı. Şakanın ardından birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Kol, Lughi'yi yeniden Türkiye'ye beklediğini ifade etti.

Amasya'da 'çılgın dönerci' diye bilinen döner ustası Lütfi Kol, çalıştığı restorana gelen İtalyan turiste boş tabakla şaka yaptı. İskender döner yemeğini beklerken boş tencereyle karşılaşınca şaşıran Roberto Lughi, Türk dostunun şakasını çok beğendiğini söyledi.

Geçen yılki Türkiye ziyaretinde Lütfi Kol'un pişirdiği döneri çok beğenen Roberto Lughi birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Birkaç gün önce eşiyle birlikte yeniden Türkiye'ye gelen Lughi, Kol'un çalıştığı restoranın yolunu tuttu. İtalyan dostunu gören usta bir şaka planladı. Önce kadın misafirine sıcak yemek tabağını veren döner ustasının beklettiği diğer tabak ise boştu. Tabağın üstü açıldığında içinin boş olduğunu gören İtalyan turist Roberto önce şaşırdı sonra da şakayı beğendiğini söyledi. Kahkahalar atan misafirinin yemeğini de peşinden ikram eden döner ustası o anları cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

Aynı şakayı zaman zaman başka müşterilerine de yapan evli ve 5 çocuk babası dönerci, kendisine şapka hediye eden İtalyan dostunu gelecek yaz tekrar beklediğini söyledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Evini kiraya verenlere yüzde 20 stopaj zorunluluğu geliyor

Meclis'e geliyor! Evini kiraya verenlere kötü haber
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.