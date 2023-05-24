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Amasya'da heyelan anı kamerada

Amasya'da heyelan anı kamerada

Yerel Haberler

Amasya'da heyelan anı kameradaAMASYA Amasya'nın Taşova ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Amasya'da heyelan anı kamerada

AMASYA Amasya'nın Taşova ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Gökpınar köyünde çam ağaçlarıyla kaplı alanda yaşanan heyelanda toprağın kayma anı bir çiftçi tarafından kaydedildi.

Çiftçi, o anları endişeyle takip etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Taşova Amasya Yerel Haberler

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