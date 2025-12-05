Haberler

"Amasya Harşena Dağı ve Yalıboyu Aydınlatma Projesi" Tanıtıldı

Amasya Valisi Önder Bakan, yaklaşık 142 milyon TL yatırım bedeliyle gerçekleştirilen Harşena Dağı ve Yalıboyu Evleri Aydınlatma Projesi'ni tanıttı. Proje, modern aydınlatma teknikleri ve çevreye duyarlı uygulamaları bir araya getirerek Amasya'nın kültürel mirasını koruma amacını güdüyor.

Haber: Rafet ÖZTÜRK

(AMASYA) - Amasya'da Yeşilırmak Nehri üzerindeki Yalıboyu Evleri ile Harşena Dağı'nın aydınlatılmasına ilişkin projenin tanıtımı yapıldı. Amasya Valisi Önder Bakan, "Yaklaşık 142 milyon TL yatırım bedeliyle gerçekleştirilen bu proje; modern aydınlatma tekniklerini, çevreye duyarlı uygulamaları ve kültürel mirası koruma anlayışını bir araya getiren kapsamlı bir çalışmadır" dedi.

Amasya Valisi Önder Bakan, "Harşena Dağı ve Yalıboyu Aydınlatma Projesi" tanıtım toplantısında konuştu. 142 milyonluk yatırıma ilişkin bilgi aktaran Vali Bakan, şunları ifade etti:

"Harşena Dağı'nın görkemli Kral Kaya Mezarları ile Amasya'mızın gerdanlığı Yeşilırmak'ın incisi Yalıboyu Evleri ve şehrimizin kimliğini yansıtan tarihi köprüler, camiler, hamamlar, medreseler; bunların her biri, Amasya'nın binlerce yıllık hafızasının yaşayan tanıklarıdır. Yaklaşık 142 milyon TL yatırım bedeliyle gerçekleştirilen bu proje; modern aydınlatma tekniklerini, çevreye duyarlı uygulamaları ve kültürel mirası koruma anlayışını bir araya getiren kapsamlı bir çalışmadır.

Bu yatırım, şehrimizin ekonomik ve turistik potansiyeline önemli katkılar sağlayacak kalıcı bir değerdir. Bundan böyle hem hemşerilerimiz hem de şehrimizi ziyaret eden misafirlerimiz; Harşena'nın ihtişamını, Yalıboyu Evleri'nin zarafetini ve Yeşilırmak'ın iki yakasını birleştiren köprülerimizin tarihi ruhunu gecenin her anında daha ayrı bir güzellikte görme imkanına kavuşacaklar."

