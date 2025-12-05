"Amasya Harşena Dağı ve Yalıboyu Aydınlatma Projesi" Tanıtıldı
Amasya Valisi Önder Bakan, yaklaşık 142 milyon TL yatırım bedeliyle gerçekleştirilen Harşena Dağı ve Yalıboyu Evleri Aydınlatma Projesi'ni tanıttı. Proje, modern aydınlatma teknikleri ve çevreye duyarlı uygulamaları bir araya getirerek Amasya'nın kültürel mirasını koruma amacını güdüyor.
Haber: Rafet ÖZTÜRK
(AMASYA) - Amasya'da Yeşilırmak Nehri üzerindeki Yalıboyu Evleri ile Harşena Dağı'nın aydınlatılmasına ilişkin projenin tanıtımı yapıldı. Amasya Valisi Önder Bakan, "Yaklaşık 142 milyon TL yatırım bedeliyle gerçekleştirilen bu proje; modern aydınlatma tekniklerini, çevreye duyarlı uygulamaları ve kültürel mirası koruma anlayışını bir araya getiren kapsamlı bir çalışmadır" dedi.
Kaynak: ANKA / Yerel